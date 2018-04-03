ВР провалила включення до порядку денного законопроектів щодо скасування е-декларування для активістів

Відповідні рішення не підтримують фракції “Опозиційний блок”, Радикальної партії та група “Воля народу”.

Парламент так і не підтримав включення до порядку денного чотирьох законопроектів, які стосувалися скасування е-декларування для громадських діячів.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій закликав фракції та групи “відставити політичні емоції і політичне протистояння”.

Він наголосив, що важливо, аби “публічні заяви не розбігалися з реальною дією, бо інакше це не політика, а інакше це “візантійщина”, а не європейська політика”.

Відповідаючи на закиди про те, що міжнародні організації чинять тиск на українську владу, щоб було скасовано е-декларування для громадських діячів, Парубій зазначив, що “міжнародний аспект теж має велике значення”.

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Він нагадав, що 100 років тому, “коли Україна горіла у війні, і ми не мали підтримки партнерів, ми потерпіли поразку. І сьогодні, коли ми знову проти російського агресора стоїмо один-на-один, нам потрібна підтримка цивілізованого світу. І сьогодні також міжнародний аспект цього закону має важливе значення”.

Коли лідер фракції “БПП” Артур Герасимов виступав з трибуни, говорячи що фракція підтримує таке рішення, то йому із сектора фракції “Самопоміч” кричали: “Брехун!”, оскільки під час голосування лише близько половини депутатів від «БПП» голосували «за».

Не голосували за включення законопроектів до порядку денного фракції “Опозиційного блоку”, Радикальної партії, група “Воля народу”.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону про е-декларування.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

Сьогодні голова Верховної Ради України Андрій Парубій доручив провести екстрене засідання парламентського Комітету з питань запобігання і протидії корупції для надання висновків щодо законопроектів, які стосуються е-декларування для громадських активістів, оскільки заплановане на 9.00 засідання не відбулося через відсутність кворуму.