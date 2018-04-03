"Профашистський переворот та російський Крим": посол України обурений заявами болгарського політика

Посол закликав болгарську владу засудити антиукраїнські, антидемократичні і антиєвропейські висловлювання голови провладної парламентської фракції.

Посол України в Болгарії обурений антиукраїнською заявою голови партії "Атака" та провладної парламентської фракції "Об’єднані патріоти" про "профашистський переворот" в Україні та "російську приналежність" Криму.

Про це мовиться у заяві Миколи Балтажи, опублікованій на сайті посольства України в Болгарії, передає "Європейська правда".

"Глибоко обурений маніпулятивною, недостовірною і неприйнятною заявою лідера партії "Атака" Болгарському національному радіо та Болгарському національному телебаченню щодо "профашистського перевороту" в Україні, "ісконної" російської приналежності Криму та визнання незаконних виборів президента РФ в окупованому Криму", - наголошує дипломат.

Читайте такожБолгарія відхилила скаргу України і підписала угоду з Росією на ремонт винищувачів МіГ-29

Посол закликав болгарську владу засудити антиукраїнські, антидемократичні і антиєвропейські висловлювання голови провладної парламентської фракції.

За його словами, ці заяви свідчать про підтримку агресії РФ проти України та дискредитують офіційну позицію держави і Болгарське головування в Раді ЄС.

Як відомо, Болгарія відмовилася висилати російських дипломатів з країни через отруєння в Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.