У Харківській області розслідують 72 справи за фактами сепаратизму і тероризму

Про це в ефірі обласного телебачення сказав перший заступник прокурора Харківської області Валерій Романов.

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За його даними, у тому числі 32 виробництва розслідуються за фактами злочинів, вчинених на території Донецької і Луганської областей. "За результатами розслідування до суду направлено 30 кримінальних проваджень зазначеної категорії, з яких вже 16 розглянуті судом та винесені обвинувальні вироки", - зазначив Валерій Романов.

За словами прокурора, одним з головних напрямків роботи для правоохоронців залишається боротьба з організованою злочинністю. "Буквально кілька тижнів тому служба безпеки була викрита так зване угруповання "Харківських партизан". Ведеться активна робота з виявлення їх зв'язків і джерел фінансування. Але вже можна сказати, що їх діяльність спрямовувалася спецслужбами Російської Федерації", - сказав Валерій Романов.