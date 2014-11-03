Опубліковані фото і подробиці ліквідації небезпечного бойовика в Харкові

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

За його словами, ця група була однією з найнебезпечніших - на її рахунку чотири диверсії на залізниці у вересні-жовтні.

Вони спеціалізувалися на знищенні нашої економічної інфраструктури. Цистерни підривалися магнітними мінами і запальними набоями, щоб викликати пожежу в цілому ешелоні.

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"Контррозвідка змогла вирахувати диверсантів. Трьох агентів взяли в один день, але головного терориста взяти на місці не вдалося. Але "бабуся приїхала" - захоплені агенти дуже швидко розв'язали язики - і розповілм про маршрут його пересування і прикмети їхнього командира. Бойовик йшов на черговий теракт, у нього при собі була міна, і було невідомо, де він її підірве. Тому отримавши інформацію від контррозвідки, керівництво харківського СБУ підняло по тривозі всі підрозділи, і направили їх в район пошуку", - пише Бутусов.

"Оперативник "політичного" управління "Т" був направлений на один з маршрутів можливого пересування терориста - на вулицю Ньютона. Український офіцер, який зупинив підозрілого чоловіка, всупереч початковим повідомленнями, без бронежилета - він був на іншому завданні, і просто не встиг отримати спорядження. Ризик був величезний. Як тільки співробітник СБУ зупинив терориста, ситуація розвивалася блискавично - досвідчений агент відразу зрозумів загрозу", - пише журналіст.

За інформацією Бутусова, оперативник не поліз за зброєю, він розтиснув пальці, і кинувся в сторону.

"На асфальт впала граната РГД-5! Зброя була у агента в руці, він ішов з гранатою, розуміючи загрозу затримання! Офіцер миттєво кинувся на землю, і миттєво відкрив вогонь по терористові, російський диверсант також відкрив вогонь - пістолет з глушником, який знаходиться на озброєнні російських спецпідрозділів, у нього висів на шиї, і він встиг його вихопити. Постріли пролунали одночасно з вибухом гранати. Співробітник СБУ отримав множинні осколкові поранення, серйозно постраждали ноги. Російський агент отримав кулю в лоб. Український офіцер зараз знаходиться в безпеці, його життю нічого не загрожує. За мужність і героїзм він представлений до державної нагороди", - пише Бутусов.