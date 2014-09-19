Меркель тиснутиме на Путіна, аби той вивів війська з України – глава МЗС Італії

Про це заявила міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні, повідомляє ТСН.

"Ми з канцлером Меркель обговорили цього ранку, що треба тиснути на Путіна, аби той негайно почав виконувати пункти угоди, підписаної в Мінську. Він зобов'язався зокрема вивести російські війська зі східної України. Російським солдатам там немає чого робити", - наголосила вона.

Читайте такожВ резолюції Європарламент визнав європейську перспективу України

Нагадаємо, Європарламент закликає країни ЄС припинити будівництво "Південного потоку", а Росію засуджує за ведення гібридної війни.

У Брюсселі заявили, що переглянуть відносини з Росією та більше не сприйматимуть цю країну як стратегічного партнера.

Зокрема Москву хочуть виключити із програм з ядерного співробітництва та міжнародних банківських розрахунків.