Меркель тиснутиме на Путіна, аби той вивів війська з України – глава МЗС Італії
Кремлю варто готуватися до нових санкцій, якщо конфлікт на сході України не буде залагоджено.
Про це заявила міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні, повідомляє ТСН.
"Ми з канцлером Меркель обговорили цього ранку, що треба тиснути на Путіна, аби той негайно почав виконувати пункти угоди, підписаної в Мінську. Він зобов'язався зокрема вивести російські війська зі східної України. Російським солдатам там немає чого робити", - наголосила вона.
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Зокрема Москву хочуть виключити із програм з ядерного співробітництва та міжнародних банківських розрахунків.