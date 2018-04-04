Ситник: ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає

За словами Артема Ситника, є лише "певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які передані до компетентних органів".

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що конфлікту між НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді України.

"Ніякого конфлікту між Антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою немає", - заявив він.

"Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які передані до компетентних органів", - додав Ситник.

Також він заявив, що "створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури врятувало Національне антикорупційне бюро від нагляду Генеральної прокуратури України".

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Кримінальне провадження проти Холодницького розслідується за статтею 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України, а також за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

3 квітня Луценко вирішив доручити розслідування кримінального провадження проти Холодницького Генеральній інспекції Генпрокуратури, таким чином забравши цю справу у Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.