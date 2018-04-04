Ситник: ніякого конфлікту між НАБУ і САП немає

14:19, 04 квітня 2018
Політика
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Артем Ситник у Раді 4 квітня / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді України.

"Ніякого конфлікту між Антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою немає", - заявив він.

"Є певне кримінальне провадження, є певні матеріали, які передані до компетентних органів", - додав Ситник.

Також він заявив, що "створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури врятувало Національне антикорупційне бюро від нагляду Генеральної прокуратури України".

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Кримінальне провадження проти Холодницького розслідується за статтею 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України, а також за ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

3 квітня Луценко вирішив доручити розслідування кримінального провадження проти Холодницького Генеральній інспекції Генпрокуратури, таким чином забравши цю справу у Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

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Теги: #НАБУ#САП#Артем Ситник#Назар Холодницький