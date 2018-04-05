Київ вимагатиме від Росії видачі підозрюваних у скоєнні теракту біля телеканалу "Еспресо"

13:36, 05 квітня 2018
Політика
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Вибух кваліфікували як теракт / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільному брифінгу керівництва Служби безпеки України та прокуратури Києва щодо останніх результатів діяльності.

«Ми стовідсотково будемо вимагати (видачі підозрюваних у скоєнні теракту – УНІАН). Зараз ми звертаємося з клопотанням до суду про отримання ухвали на привід для обрання запобіжного заходу», - сказав Кононенко.

За його словами, після оголошення підозрюваних у міжнародний розшук прокуратура звернеться ще раз до суду для отримання ухвали про обрання обом фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.

«Звісно, що ми будемо звертатися до РФ в рамках надання міжнародно-правової допомоги із запитом про встановлення їх місцезнаходження та видачу їх правоохоронним органам України. Як Росія на це відреагує? Подивимося», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу «Еспресо» у Києві стався вибух мопеда, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед яких народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. 3 квітня голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби затримали особу, яку підозрюють у вчиненні теракту.

Сьогодні в СБУ поінформували, що організатором теракту біля "Еспресо" був наразі невстановлений співробітник Головного управління Генштабу збройних сил РФ, двоє виконавців – громадяни України Олександр Григорян та Ігор Лисак переховуються в РФ, затримано пособника терористів Михайла М’ятника, який допомагав виготовляти вибухівку.

За даними слідства, безпосереднім виконавцем теракту став Григорян, який оглядав місцевість поблизу будівлі телеканалу та декількох інших об’єктів в місцях ймовірної появи Мосійчука. Спільно з Лисаком Григорян виготовляв та приводив у дію саморобний вибуховий пристрій.

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Теги: #теракт#замах на Мосійчука#Ігор Мосійчук#теракт Еспресо