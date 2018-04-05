Київ вимагатиме від Росії видачі підозрюваних у скоєнні теракту біля телеканалу "Еспресо"

Прокуратура звернеться до РФ із запитом про видачу громадян України Григоряна і Лисака.

Заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко заявив, що Київ в рамках надання міжнародно-правової допомоги вимагатиме від Росії видачі підозрюваних у скоєнні теракту біля телеканалу «Еспресо».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільному брифінгу керівництва Служби безпеки України та прокуратури Києва щодо останніх результатів діяльності.

«Ми стовідсотково будемо вимагати (видачі підозрюваних у скоєнні теракту – УНІАН). Зараз ми звертаємося з клопотанням до суду про отримання ухвали на привід для обрання запобіжного заходу», - сказав Кононенко.

За його словами, після оголошення підозрюваних у міжнародний розшук прокуратура звернеться ще раз до суду для отримання ухвали про обрання обом фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.

«Звісно, що ми будемо звертатися до РФ в рамках надання міжнародно-правової допомоги із запитом про встановлення їх місцезнаходження та видачу їх правоохоронним органам України. Як Росія на це відреагує? Подивимося», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня 2017 року біля редакції телеканалу «Еспресо» у Києві стався вибух мопеда, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед яких народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє осіб загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. 3 квітня голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби затримали особу, яку підозрюють у вчиненні теракту.

Сьогодні в СБУ поінформували, що організатором теракту біля "Еспресо" був наразі невстановлений співробітник Головного управління Генштабу збройних сил РФ, двоє виконавців – громадяни України Олександр Григорян та Ігор Лисак переховуються в РФ, затримано пособника терористів Михайла М’ятника, який допомагав виготовляти вибухівку.

За даними слідства, безпосереднім виконавцем теракту став Григорян, який оглядав місцевість поблизу будівлі телеканалу та декількох інших об’єктів в місцях ймовірної появи Мосійчука. Спільно з Лисаком Григорян виготовляв та приводив у дію саморобний вибуховий пристрій.