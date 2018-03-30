Теракт біля каналу «Еспресо»: ЗМІ повідомили про затримання одного з виконавців

Мова йде про особу, яка приймала участь у виготовлені та закладці вибухового пристрою біля виходу з будівлі телеканалу.

Співробітники СБУ затримали у Києві одного з виконавців теракту біля редакції телеканалу «Еспресо», у якому загинули двоє та зазнали поранень троє осіб, серед яких - народний депутат Ігор Мосійчук.

Про це повідомляє видання «ІНФОРМАТОР», посилаючись на джерело у спецслужбі.

За інформацією джерела, оперативники СБУ затримали підозрюваного у причетності до теракту вчора, 29 березня.

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Мова, як зазначається, йде про особу, яка брала участь у виготовлені саморобного вибухового пристрою та прилаштуванні його в мопед, який був залишений поруч з виходом з будівлі телеканалу.

Джерело ,крім того, повідомило, що в ході обшуків помешкань затриманого співробітники спецслужби виявили та вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

У лютому ЗМІ повідомляли, що правоохоронці затримали кількох підозрюваних у скоєнні теракту біля телеканалу "Еспресо", ще кілька перебувають на території Російської Федерації.

Народний депутат України Ігор Мосійчук, в свою чергу, тоді повідомив, що СБУ розкрила теракт біля каналу "Еспресо", але не підтвердив затримання його виконавців.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня минулого року біля редакції телеканалу "Еспресо" на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали троє людей, серед них народний депутат України Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.