Допит Савченко на поліграфі скасували

Була проведена тільки перевірка психологічного стану.

У Київському інституті судових експертиз завершилася психофізіологічна експертиза нардепа Надії Савченко. Сам допит із застосуванням поліграфа, на проведенні якого наполягала прокуратура, не відбувся.

Про це повідомляє "112 Україна". Як стало відомо, Савченко не погодилася на допит, так як не були узгоджені всі процесуальні питання. Зокрема, адвокати нардепа повідомили, що їм не дозволили ознайомитися з матеріалами справи, через що вони не могли підготуватися до допиту.

В результаті цього було проведено тільки дослідження психологічного стану Савченко, яке тривало близько години в закритому форматі. Допит, обіцяє сторона захисту, може бути проведено в наступний раз, коли будуть узгоджені всі процесуальні моменти.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Нібито за це депутата змусили покинути сесійну залу Ради. Тоді Савченко заявила, що готова розповісти, чи мала при собі боєприпаси "тільки перед детектором брехні у прямому ефірі".

Надія Савченко є підозрюваною у кримінальному провадженні. Їй інкримінують скоєння кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.