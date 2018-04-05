Адвокат пояснив, чому скасували допит Савченко на поліграфі

Захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це.

Назначена на 5 квітня психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа для арештованої нардепа Надії Савченко не відбувалася у повному обсязі.

Про це повідомив адвокат Савченко Дмитро Бугай, передає "Українська правда".

Він пояснив, що ця слідча дія проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі.

"Сьогодні відбулася перша частина. Розмова з психологом. Вона тривала близько 40 хв. На частині цієї розмови я був присутній, а потім вийшов, бо це така процедура, я не маю якось впливати на психолога. Мені пояснили, що буде відбуватися з моїм клієнтом, я побачив, що в даному випадку якихось порушень прав Надії не буде, і залишив їх, але був поруч", - сказав Бугай.

Він відмовився назвати питання, які ставив психолог, пославшись на таємницю слідства.

Наразі висновку психолога ще немає, але адвокат запевнив, що Савченко "психічно абсолютно здорова".

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"Надія щодо психологічного стану – абсолютно здорова, нормальна, адекватна, добре розуміє, орієнтується, впевнена у собі і в своїй правоті. Щодо фізичного стану – змарніла, схудла, бо голодування ні на кого добре не впливає", - сказав Бугай.

Він також додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали провадження.

"Надія Вікторівна завжди просила публічне поліграфічне дослідження, перед громадою, бо вона політик публічний. Але ми хочемо, щоб захист також мав можливість поставити питання на цьому допиті. Ми сподіваємося, що слідство розгляне наше клопотання і поставить не лише свої питання, а й ті питання, які хоче поставити сторона захисту", - сказав Бугай.

Він не зміг спрогнозувати, коли може відбутися допит на поліграфі, але запевнив, що після того, як вони отримають матеріли розслідування, то це може бути справа кількох днів.

"Нам буквально треба півдня, щоб вивчити матеріали, ще півдня, щоб подати клопотання, слідчий ще за півдня зможе його розглянути. Ми у всьому йдемо на зустріч, ми готові співпрацювати, але щоб і нас почули", - сказав Бугай.

Адвокат також додав, що з моменту арешту Савченко, 23 березня, нардеп, крім розмови з психологом, брала участь ще в одному допиті.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.