Манафорт розробляв "чорну" медіа-стратегію проти опонентів Януковича - ЗМІ

Стратегія включала в себе редагування Вікіпедії з метою скомпрометувати опонентів Януковича.

Колишній очільник передвиборчої кампанії Трампа Пол Манафорт розробляв "чорну" медіа-стратегію для колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian.

Манафорт розробляв кампанію поширення відеороликів стосовно лідерки опозиції Юлії Тимошенко, які порівнювали б її з п'яним екс-президентом Росії Борисом Єльциним.

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Проект був розроблений, щоб підвищити рейтинг тодішнього президента України Віктора Януковича. Це було частиною багатомільйонного лобістського зусилля проведеного Манафортом.

Стратегія включала в себе редагування Вікіпедії з метою скомпрометувати опонентів Януковича.

Планувалося створити "фейковий" аналітичний центр у Відні, який мав би поширювати інформацію про підтримку Януковича.

Також в межах стратегії планувався "медіа-бліц" для країн Європи і США та брифінги з правого американського ресурсу, що мали дискредитувати держсекретарку США Хілларі Клінтон.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд США арештував адвоката Алекса ван дер Зваана, який за завданням Януковича у 2012 році сфальсифікував висновки експертизи з метою залишити за ґратами екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.