У США заарештовано адвоката, причетного до фальсифікацій Януковича проти Тимошенко

Верховний Суд України (ВСУ) в повному складі визнав фальсифікацію справи проти Тимошенко і безпідставність звинувачень.

Суд США арештував адвоката Алекса ван дер Зваана, який за завданням Януковича у 2012 році сфальсифікував висновки експертизи з метою залишити за ґратами екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Як пояснив заступник Голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, діяльність адвоката, ув’язненого за дачу неправдивих свідчень, розслідується у низці справ, зокрема у справі Пола Манафорта. У ході розслідування у США з’ясувалися нові обставини співпраці політтехнолога з колишнім президентом України Віктором Януковичем, передає прес-служба Батьківщини.

«З’ясувалося, що Алекс ван дер Зваан за наказом Манафорта сфальшував звіт адвокатської компанії, яка на запит українського міністерства юстиції у 2012 році робила обґрунтування необхідності ув’язнення Юлії Тимошенко. У США довели, що висновки Алекса ван дер Зваана не відповідали дійсності, тобто звинувачення на адресу Юлії Тимошенко були безпідставними», – заявив Сергій Соболєв.

Як відомо, у 2012 році уряд Азарова замовив у міжнародної юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP експертизу у справі Тимошенко за 1,1 млн доларів. Доповідь Skadden тоді фактично підтвердила, що Юлія Тимошенко ув’язнена справедливо. Нині у компанії заявляють, що доповідь 2012 року по справі Тимошенко була «суперечливою» і писалася адвокатами, в тому числі Алексом ван дер Звааном «за наказом Пола Манафорта в інтересах його клієнта Віктора Януковича». До того ж Алекс ван дер Зваан є зятем російського мільярдера Германа Хана з найближчого оточення президента Росії Путіна.

Сергій Соболєв нагадав, що саме на підставі доповіді Skadden сумнозвісний суддя Кірєєв і виносив рішення суду в сфальшованій справі проти лідера «Батьківщини».

«Нарешті особу, яка за гроші українських платників податків оббріхувала Юлію Тимошенко, спіймали і кинули до в’язниці. На жаль, затримання Алекса ван дер Зваана відбулося у США, а не в Україні. Це свідчить про «якісну та оперативну» роботу наших правоохоронних органів, які повинні забезпечувати українським громадянам справедливість», – заявив Сергій Соболєв.

Він нагадав, що Верховний Суд України (ВСУ) в повному складі визнав фальсифікацію справи проти Тимошенко і безпідставність звинувачень. За рішенням ВСУ, Юлія Тимошенко як прем‘єр-міністр діяла законно та не вчиняла ніякого злочину під час укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» та РАО «Газпром». Європейський суд з прав людини погодився з рішенням ВСУ. Утім, жодна особа не покарана за фальсифікацію справи.

«Цей випадок з арештом адвоката Алекса ван дер Зваана є знаком для всіх політичних гравців, які намагатимуться в подальшому розповсюджувати неправдиву інформацію щодо лідера «Батьківщини», яка наразі є лідером електоральних настроїв українців», – зазначив Сергій Соболєв.