Меркель запевняє, що відстоює перед Путіними газові інтереси України

На переконання глави німецького уряду, не повинно бути так, що через «Північний потік-2» Україна втратить значення як країни-транзитера газу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що необхідно з'ясувати, які наслідки може мати проект побудови газопроводу «Північний потік-2» на дні Балтійського моря для України як транзитера газу до Європи.

Про це канцлер ФРН сказала у Берліні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, яка транслювалася на телеканалі «Прямий».

Глава німецького уряду повідомила, що в останні дні дуже докладно обговорювала питання побудови газопроводу «Північний потік-2» і уважно заслухала українські занепокоєння.

Читайте такожПорошенко: Північний потік-2 – це політичний хабар за лояльність Німеччини до Росії«Я вчора під час телефонної розмови з російським президентом сказала, що не може такого бути, що через «Північний потік-2» Україна практично не матиме жодного значення як транзитна країна природного газу», - наголосила Меркель.

Вона визнала, що для України питання транзиту газу має стратегічне значення.

«Я підкреслила, що проект «Північний потік-2» без того, щоб ми з'ясували як виглядатиме ситуація з українським транзитом, на наше переконання, це неможливо. Тобто, ви бачите, що це не тільки економічний проект, це також враховує політичний фактор. Ми і надалі будемо залишатися в контакті і будемо обмінюватися думками», - зазначила Меркель.

Читайте такожНімеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і введення в роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв заявляв, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становлять близько 3 млрд дол.