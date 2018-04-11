Юрій Голик: замість "Укравтодору" ремонтом обласних і районних доріг Дніпропетровщини займеться облдержадміністрація

«На Дніпропетровщині дорогами загального користування місцевого значення відтепер займається не Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор», а Дніпропетровська облдежажміністрація. Обласні та районні дороги змінили балансоутримувача з початку 2018 року», - заявив сьогодні радник губернатора області Юрій Голик.

За його словами, в управління ОДА було передано 865 обласних і районних доріг. Крім того, на балансі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області знаходиться понад півсотні автомобільних доріг державного значення - міжнародні, національні, регіональні та територіальні - загальною протяжністю майже 6 тис. км.

Фінансування ремонту здійснюватиметься за рахунок коштів Дорожнього фонду. Відповідно до закону про Дорожній фонд, гроші між областями розподіляються пропорційно протяжності доріг, що знаходяться на балансі обласних адміністрацій.

Голик повідомив, що поточного року на ремонт місцевих доріг Дніпропетровської області з Держбюджету буде виділено майже 500 мільйонів гривень, в наступному році ця сума повинна збільшитися до 900 мільйонів, а в 2020-м - до 1,2 мільярда.

«Децентралізація, ініційована президентом України Петром Порошенком, торкнулася і системи управління дорожнім господарством. Вперше за роки незалежності України балансоутримувачем доріг загального користування місцевого значення стали облдержадміністрації. Зокрема, на баланс Дніпропетровської ОДА «Укравтодор» передав понад 6 тисяч кілометрів обласних і районних доріг, що знаходяться в занепаді не одне десятиліття. Це абсолютно логічне рішення, оскільки місцеві влади краще знають про стан доріг і самостійно можуть приймати рішення про приведення їх у прядок. Тепер ми відповідаємо за їх ремонт, обслуговування та утримання», - зазначив Голик.