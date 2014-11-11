Міноборони: більшість спостерігачів місії ОБСЄ в Маріуполі виявилися росіянами

Про це заявив радник міністра оборони з питань обміну полоненими Василь Будік з посиланням на офіцера місії ОБСЄ в зоні АТО, повідомляє телеканал "112 Україна".

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За його словами, один з офіцерів місії повідомив, що 80% усіх спостерігачів, які працюють у місії ОБСЄ в секторі "М", в Маріуполі, є росіянами. Більш того, вони або колишні, або діючі співробітники ФСБ ГРУ.

"Вони вкрай агресивно налаштовані до наших військових", - зазначив Василь Будік, підтвердивши що ці офіцери місії передають інформацію про розташування українських військ, "буквально полюючи за нашими артдивизионами".

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі моніторингової місіїОБСЄ, які вчора зустрічалися з представниками України і Росії в "Загальному центрі контролю і координації", оприлюднили інформацію про місце дислокації українських військових. В той же день керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук звинуватив спостерігачів ОБСЄ в тому, що вони діють на користь Росії, і відмовився від контактів з ОБСЄ.