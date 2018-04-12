Парубій спрогнозував, коли Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд

За словами голови ВР, цей законопроект на сьогодні ще перебуває на розгляді у профільному комітеті.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує, що законопроект про Антикорупційний суд буде розглянуто в перший пленарний тиждень травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам під час 11-го Київського безпекового форуму, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати наступного пленарного тижня (16-20 квітня) розгляду в другому читанні вищезгаданого проекту закону.

За словами Парубія, цей законопроект на сьогодні ще перебуває на розгляді у профільному комітеті.

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«Станом на сьогодні, якщо не помиляюся, внесено 1950 поправок. Я знаю, що комітет дуже інтенсивно працює над тим, щоб опрацювати всі поправки», - сказав спікер.

Разом з тим він повідомив, що минулого тижня звернувся з листом до Венеціанської комісії з тим, аби вони відрядили до України свого представника для допомоги в підготовці законопроекту до другого читання.

«Теоретично, якщо наступної пленарної середи комітет завершить розгляд, це питання може постати на порядку денному в четвер (19 квітня - УНІАН). Але швидше за все, це буде перший пленарний тиждень травня (14-18 травня - УНІАН), бо згідно з Регламентом, згідно із законом і після рішення комітету таблиця з поправками та позицією комітету має мати до двох тижнів розгляду серед народних депутатів. Тому швидше за все закон про Антикорупційний суд буде стояти на розгляді Верховної Ради в перший пленарний тиждень травня», - підсумував голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.