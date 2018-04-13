Савченко сьогодні пройде поліграф: нардеп висунула свої умови (відео)

Савченко вимагає, щоб допит на поліграфі був публічним.

Нардеп Надія Савченко, підозрювана у підготовці теракту в урядовому кварталі, сьогодні, 13 квітня, має пройти перевірку на поліграфі.

За словами сестри Віри, вона вимагає, аби допит був публічним. Про це повідомляє ТСН. Ранок.

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Вона хоче, щоб була здійснена щонайменше відеотрансляція, якщо журналістів не пустять на саму процедуру.

Минулого четверга із Савченко вже зустрічалися експерти, аби за допомогою детектора перевірити, чи справді вона разом із поплічниками планувала підірвати Верховну Раду, чи лише грала на камеру. Перший етап Савченко пройшла успішно - психологічний та фізичний стан підозрюваної експертів задовольнив.

Та свідчити арештантка відмовилася. Її адвокат пояснив це тим, що вони досі не отримали матеріали кримінальних проваджень. Нині Савченко, яка три тижні тому оголосила голодування, перебуває у СІЗО.