Керівник "тітушок" Саркісян заперечив інформацію про його затримання у Франції

Армен Саркісян заявив, що перебуває в Росії.

Армен Саркісян, підозрюваний у скоєнні злочинів під час Революції гідності, заявив, що перебуває в Росії і не був затриманий у Франції.

"Я, звичайно, не сумніваюся в професіоналізмі українських правоохоронних структур, але повинен сказати, що інформація про моє затримання у Франції неправдива. Я вже давно не був у Франції, і мене там не затримували", - заявив Саркісян, як повідомляє LB.ua.

"Очевидно, мене з кимось переплутали", - припустив він, коментуючи заяву ГПУ.

Відповідаючи на уточнювальні запитання, Саркісян визнав, що перебуває на території Росії. "Я хотів би потрапити в Європу, але я туди не їжджу", - сказав він. Він також визнав, що має на додачу до українського ще й вірменський паспорт, який, за його словами, отримав у відповідь на звернення до відповідних органів. За словами Саркісяна, він покинув Україну в лютому 2014 року. Разом із тим відповісти на питання про те, чи приїжджав він відтоді на територію України, в тому числі не підконтрольну, відмовився, пославшись на "конфіденційну інформацію".

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Коментуючи звинувачення, заочно висунені йому українськими правоохоронцями, Саркісян зазначив, що "вони ще, мабуть, не розібралися і час усе розставить на свої місця". Він стверджує, що дотепер спроб юридично вирішити свої питання не робив: "Раніше не було потреби, а от зараз - так, буду займатися. ...Просто я не бачив себе якийсь час в Україні. Я - патріот Донбасу, але зараз живу в Росії. У Європу я наїздився свого часу, Росія мені більше подобається. ...Я вважаю, що Росія і Україна - один народ, звичайно, є деякі розбіжності, але я сподіваюся, в майбутньому їх усунуть".

За даними українських правоохоронців, 12 квітня 2018 року Саркісяна затримали у Франції.