Екс-“регіонал” Клименко очолив Переяслав-Хмельницьку РДА

Клименко очолив райдержадміністрацію відповідно до розпорядження президента Петра Порошенка.

У п’ятницю 13-го призначено нового голову Переяслав-Хмельницької райдержадміністрації, відповідно до розпорядження президента ним став екс-“регіонал” Юрій Клименко.

Про це пише “Громада Київщини”.

Зазначимо, Юрій Клименко організував з’їзд перших осіб “Партії регіонів” узимку 2014 року разом із Костянтином Затуліним, фсбешними генералами, ряженими козаками, сепаратистом та екс-нардепом від “Партії регіонів” Олегом Царьовим. Тоді вони святкували Переяславську раду, якої не було, і говорили про братерську любов із Росією.

“У березні 2014 року ми його вже викидали з РДА, він тоді був в.о. голови. Працював в усіх командах, починаючи з 2000-х років, коли відбувалася фальсифікація за Януковича. Тоді колосальна кількість земель роздана вздовж Дніпра і по району і тепер купа судів. В Чорнобаї він був керівником осередку ПР. А під час Революції гідності він організовував збір людей на антимайдан за гроші. У лютому 2014 року, коли ми з Переяславською сотнею були на Майдані і ховали поранених по хатах, він із тодішнім головою РДА та прокурором робили на нас облави”,- говорить перший заступник голови Переяслав-Хмельницької РДА Юрій Бобровнік.

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Також він прославився в рідних краях відмовою від повістки до військкомату під час першої хвилі мобілізації.

У зв’язку з цим перший заступник голови РДА Юрій Боровнік написав заяву про звільнення з посади та про вихід із партії БПП “Солідарність”. Його рішення підтримали і колеги по районній організації та оголосили про саморозпуск осередку.

“У нас був з’їзд партії, Кононенко тоді виступав, приймали Ярему і я особисто піднімав питання його призначення, бо вже тоді були рухи, що його призначать. Був у Горгана (прим. ред. – голови ОДА) з двома представниками ОТГ Гудзьом Миколою і Девком Тимофієм Петровичем і просили, щоб кого завгодно призначили, тільки не Клименка. Горган сказав, що вже дали посили і нічого вирішити не можна. На конференції партії Кононенко сказав, що такої людини призначати не будуть… і тут відбувається призначення”, – пояснює свої дії Юрій Бобровнік.

Ось, що чиновник пише на своїй сторінці у Фейсбук:

Заступник голови обласного осередку БПП Віталій Ярема надати коментар журналістам відмовився, а голова обласного осередку БПП Ігор Кононенко не відповідає на дзвінки.

Зауважимо, що за інформацією джерел Ярема планує балотуватися по 90 округу, до якого входить Переяслав-Хмельницький. Його кандидатура вже отримала попереднє погодження в БПП.

Зазначимо, що голови РДА – це адмінресурс, який може забезпечити проведення виборчого процесу на користь партії влади.