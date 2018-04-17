Україна не готова задовольняти неадекватні вимоги Угорщини - Кулеба

Він зазначив, що наміру "зливати позицію" немає, оскільки Україна задовольняти неадекватні вимоги не готова.

Україна не має наміру політично воювати з Угорщиною, але й задовольняти її неадекватні вимоги не буде.

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Про це сказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулебав ефірі "5 каналу".

"Ми чубимося, але ні з нашого, ні з їхнього боку поступок немає. Ми не боїмось цього дипломатичного протистояння, якщо ми переконані, що діємо правильно, у рамках наших міжнародних зобов’язань", - заявив Кулеба.

"Ніякого наміру зливати позицію у нас немає. Ми не хочемо воювати політично з Угорщиною, але і йти на неадекватні вимоги, задовольняти їх ми не готові", - додав постійний представник України.

За його словами, попри напругу у двосторонніх відносинах через питання мови освіти, Угорщина зацікавлена у безпеці України. "Попри накал у сфері освіти санкції проти РФ були продовжені", - зазначив Кулеба.

"У сфері безпеки і Угорщина, і Польща зацікавлені в тому, щоб Україна була сильною державою, здатною себе захищати і ефективно бути східним флангом Європи у широкому сенсі. Але не треба мати жодних ілюзій, треба робити ставку на себе, розбудовувати свої сили, а з сильними всі захочуть дружити", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року. Сійярто також заявив, що Угорщина не підтримає проведення зустрічі міністрів оборони ЄС та України, запланованої на квітень.