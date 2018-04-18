СБУ двічі попереджала Януковича про загрози нападу з боку Росії

Голова СБУ надсилав президенту листа про загрозу нацбезпеці України з боку Росії 15 січня 2013 року, а також вже 17 лютого 2014 року - про загрозу територіальній цілісності України з боку РФ.

Служба безпеки України двічі повідомляла екс-президента Віктора Януковича, що існує загроза порушення територіальної цілісності та суверенітету України з боку Росії.

Про це повідомив прокурор Руслан Кравченко під час допиту депутата Михайла Добкіна в Оболонському суді, передає ТСН.

За словами Кравченка, адвокати Януковича намагалися довести, що їхній підзахисний не знав про загрозу українському суверенітету та цілісності з боку Росії. Проте обвинувачення має у розпорядженні розсекречені правоохоронцями документи, які свідчать про інше.

Голова СБУ надсилав президенту листа про загрозу нацбезпеці України з боку Росії 15 січня 2013 року, а також вже 17 лютого 2014 року - про загрозу територіальній цілісності України з боку РФ.

Також екс-президенту листом від 15 січня 2013 повідомляли про те, що у Росії створено міжвідомчу групу при президенті, метою якої було політичне, гуманітарне та економічне забезпечення інтервенції в Україну. Було вказано, що її координує Адміністрація президента РФ, повідомлено про фінансово-промислові групи, які будуть задіяні в заходах проти України.

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Етапом підготовки було домінування російських енергетичних компаній на Українському ринку, поширення впливу на машинобудування, морську галузь, сферу зв'язку тощо. Також проводилася робота з росіянами за кордоном, поширювалася російська мова, російські центри, підсилювалися громадські організації, які виступають за об'єднання Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу за обвинуваченням екс-президента Януковича у вчиненні державної зради, проводить допит Добкіна.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.