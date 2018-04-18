СБУ в 2014 році попереджала Януковича про сепаратизм на сході і півдні країни

У суді щодо держзради Януковича зачитали розсекречений лист від тодішнього голови СБУ до тодішнього голови Адміністрації президента, датований 17 лютого 2014 року.

Колишній голова Служби безпеки України Олександр Якименко попереджав екс-президента Віктора Януковича про сепаратистські настрої на сході і півдні України за день до 18 лютого 2014 року, коли розпочалися розстріли учасників Революції Гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні Оболонського райсуду Києва зачитано розсекречений лист від тодішнього голови СБУ до тодішнього голови Адміністрації президента Андрія Клюєва, датований 17 лютого 2014 року.

“Шановний Андрію Петровичу, аналіз наявної інформації свідчить про активізацію урядових і недержавних структур РФ, вітчизняних проросійських сил в рамках проектів, формально спрямованих на захист інтересів російськомовного населення в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Україні. Втім, на практиці йдеться про спроби іноземної сторони інспірувати сепаратистські настрої та нав’язати думку про необхідність втручання Росії у внутрішні справи нашої держави”, - сказано у листі.

Також у листі йдеться, що активність росіян сконцентровано на східному та південному регіонах країни, “де зосереджено основний проросійський електорат”.

“Додатковим сприятливим для Москви чинником є те, що місцевий проросійський політикум, відчуваючи послаблення позицій Партії регіонів на тлі масових протестів, демонструє ознаки відмежування від центральної влади під гаслами федералізації держави та орієнтації на Росію, як на джерело ідеологічної, фінансової та організаційної підтримки”, - йдеться в документі.

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Крім того, у листі сказано, що 12 лютого 2014 року в Ялті було проведено всеукраїнський форум представників облрад, Верховної Ради АР Крим, і що лейтмотивом цього зібрання стала заява про необхідність децентралізації влади в Україні, надання регіонам більшої самостійності та проведення конституційної реформи із затвердженням нової редакції Конституції на референдумі.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2014 року Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши псевдореферендум про його самовизначення, та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.