Добкін ухилився від прямої відповіді на питання про окупацію Криму: за Януковича їздив туди без проблем

Політик розповів, як свого часу бував у Криму щороку.

Народний депутат і екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін на допиті в суді у справі держзради Януковича заявив, що вважає Крим територією України, але додав, що за часів Януковича мав можливість бувати там кожен рік, а зараз такої можливості немає.

Таку заяву політик зробив, коли прокурор поставив питання - чи визнає він, що Крим на сьогоднішній день окуповано збройними силами Російської Федерації.

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«Я визнаю Крим територією України, з найпершого дня, коли, як громадянин України, перестав мати можливість туди приїжджати. Але я хочу сказати шановному суду, що поки президентом був Янукович, я в Крим їздив кожного року. Як тільки в. о. президента став Турчинов, а потім президентом став Порошенко, я можливість їздити в Крим втратив, як і чимало моїх співвітчизників», - зазначив Добкін.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу про обвинувачення екс-президента Віктора Януковича у вчиненні державної зради, проводить допит свідка захисту – колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації, народного депутата України Михайла Добкіна.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 110, частиною 2 статті 437 Кримінального кодексу України. 29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.