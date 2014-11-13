Порошенко відкликав представника України з виконкому СНД

Про це йдеться в указі №869 від 12 листопада.

Дронь був відкликаний у зв'язку з поданою ним заявою.

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69-річний Дронь займав зазначену посаду з лютого 2007 року.

Нагадаємо, Україна оголосила про вихід з СНД у березні у зв'язку з тим, що організація самоусунулася від вирішення ситуації в Криму.

Варто відзначити, що Україна так ніколи і не ратифікувала Статут СНД, тому вважається лише спостерігачем, а не членом цієї організації.