Британія: Росія залишається загрозою всьому світу. І вона розростається

Про це заявив постійний представник Сполученого Королівства в ООН Лаялл Грант під час екстреного засідання Ради безпеки ООН, передає Еспресо.TV.

"Росія залишається загрозою всьому світу, і вона дедалі розростається. З самого початку дії Росії були направлені на підрив територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначив представник Британії.

"Якщо Росія не постачає зброю сепаратистам, то чому вона блокує моніторинг кордону?", - поцікавився Грант.

Він наголосив, що Росія неодноразово разом із сепаратистами порушувала мінські домовленості.

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"Зараз лише два кілометри кордону перебувають під наглядом ОБСЄ. Росія повинна виконувати мінські домовленості, в тому числі і в розширенні зони спостереження спецмісії", - підкреслив Грант.

"Ми засуджуємо незаконні вибори сепаратистів 2 листопада, вони підривають мінський протокол. Замість того щоб засудити, Росія заявила, що "поважатиме" волю жителів Донбасу", - додав він.

Крім того, представник Британії згадав про ситуацію в Криму, де триває залякування кримських татар і тих, хто відмовився взяти російське громадянство.

"Ми знову закликаємо Росію вивести війська з української території так, як вона зобов'язалася в вересні, і використати свій вплив для безстрокового припинення вогню сепаратистами", - підкреслив Грант.