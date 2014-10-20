Рада ЄС засуджує переслідування кримських татар на території окупованого півострова

Про це йдеться у висновках Ради ЄС з питань закордонних справ, засідання якої відбулося сьогодні у Люксембурзі.

„Рада засуджує погіршення ситуації з правами людини на півострові, зокрема, переслідування і залякування кримськотатарської громади, в тому числі випадків викрадень, тортур і вбивство, виселення Меджлісу з його приміщення в Сімферополі і допити активістів”, - йдеться у документі.

У висновках знову наголошується, що Європейський Союз не визнає місцеві вибори, що відбулися 14 вересня в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація в березні, ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим.

У нещодавно опублікованій доповіді ООН щодо ситуації про дотримання прав людини в Україні відзначається, що в Криму продовжує погіршуватися ситуація з дотриманням прав людини. Особливий тиск чиниться на представників кримськотатарського народу. Управління з прав людини ООН рекомендувало окупаційній кримській владі та владі Росії припинити чинити тиск і залякування кримських татар, гарантувати основні права всім жителям півострова.