На економічний форум до окупованого Криму приїхали європейські політики - ЗМІ
13:36, 19 квітня 2018Політика
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Наразі невідомо, скільки політиків з країн ЄС прибули на окупований півострів.
Ілюстрація REUTERS
В окупованому Росією Криму відкрився міжнародний Ялтинський економічний форум, на який приїхали також європейські політики.
За даними організаторів, у ньому візьмуть участь близько 3 тис. осіб з 60 країн, передає ТАСС.
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Раніше окупанти анонсували приїзд делегації з Німеччини та Австрії, а також участь делегатів з Італії та Греції.
Повідомляється, що на форум до окупантів приїхала велика делегація із Сирії - 70 осіб.
На відкритті форуму виступив німецький депутат Маркус Фронмайєр, що представляє ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".
Також на заході віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Фіммер закликав відмовитися від антиросійських санкцій.
Раніше окупанти анонсували, що Крим у квітні відвідає делегація німецьких депутатів і бізнесменів.
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