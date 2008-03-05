Янукович: ПР вичерпала всі можливості переконати помаранчевих

Лідери парламентських фракцій «не знайшли до сьогоднішнього дня практично спільну мову» щодо вирішення парламентської кризи. Про це у Верховній Раді заявив журналістам лідер Партії регіонів Віктор Янукович.

Він також повідомив, що рада фракції ПР прийняла політичну заяву, у якій висловила “глибоке занепокоєння” кризою, у якій наразі перебуває парламент “через небажання коаліції знайти компроміс” щодо питання про вступ до НАТО та “явним спротивом” помаранчевих спробам знайти порозуміння, що їх намагаються реалізувати біло-блакитні.

“Волюнтаризм у питанні приєднання до ПДЧ знайшов своє відображення у газових відносинах з Росією”. “Ми неодноразово попереджали, що це – взаємопов’язані питання”, - додав Янукович.

“Нашими вимогами легковажили”, - лідер регіоналів заявив, що “ПР вичерпала резерв своїх можливостей щодо пошуку шляхів переконання помаранчевої коаліції у згубності їхніх позицій”.

Янукович додав, що ПР звернеться до народу як до арбітру у питанні ухвалення рішень щодо способів співпраці з НАТО.