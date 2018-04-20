Або президент, або прем'єр: Парубій вважає, що в Україні "має бути одна гілка виконавчої влади"

03:47, 20 квітня 2018
Політика
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Парубій висловився щодо змін до Конституції / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

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Відповідаючи на питання щодо його ставлення до перетворення України на парламентську республіку, Парубій сказав: "Я вважаю найбільш оптимальним для України зміни до Конституції, які зможуть збалансувати взаємовідносини між гілками влади".

"Насправді, має бути одна гілка виконавчої влади", - зазначив він.

На уточнення, чи йдеться про те, що це або президент, або прем'єр, спікер сказав: "Так. Як і Верховна Рада - законодавча влада. Інакше, які б не були прізвища, які б не були імена, завжди буде захований конфлікт".

У той же час, спікер висловив думку, що нині існує добра взаємодія між президентом, урядом та парламентом.

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Теги: #Конституція України#Андрій Парубій