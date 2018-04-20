Або президент, або прем'єр: Парубій вважає, що в Україні "має бути одна гілка виконавчої влади"

Спікер Верховної Ради наголошує, що нині існує добра взаємодія між президентом, урядом та парламентом.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтримує зміни до Конституції, які зможуть збалансувати взаємовідносини між гілками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Читайте такожПарубій розповів про "дуже важку дискусію" щодо Антикорупційного суду: лишилися дві ключові позиції

Відповідаючи на питання щодо його ставлення до перетворення України на парламентську республіку, Парубій сказав: "Я вважаю найбільш оптимальним для України зміни до Конституції, які зможуть збалансувати взаємовідносини між гілками влади".

"Насправді, має бути одна гілка виконавчої влади", - зазначив він.

На уточнення, чи йдеться про те, що це або президент, або прем'єр, спікер сказав: "Так. Як і Верховна Рада - законодавча влада. Інакше, які б не були прізвища, які б не були імена, завжди буде захований конфлікт".

У той же час, спікер висловив думку, що нині існує добра взаємодія між президентом, урядом та парламентом.