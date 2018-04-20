Досі не було конкретних пропозицій щодо переговорів про деокупацію Криму – комітет асоціації

Комітет засуджує проведення так званих виборів президента РФ в окупованому Криму 18 березня.

Парламентський комітет асоціації Україна-Європейський Союз заявляє, що розчарований відсутністю конкретних пропозицій щодо започаткування міжнародного переговорного формату з деокупації анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у заяві та рекомендаціях за підсумками Сьомого засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, який 18-19 квітня засідав у Страсбурзі.

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Парламентський комітет асоціації «висловлює розчарування тим фактом, що після чотирьох років незаконної анексії Криму та міста Севастополя з боку Російської Федерації, жодні конкретні пропозиції щодо міжнародного формату з переговорів з метою деокупації півострова (відповідності до резолюції Європейського парламенту від 16 березня 2017 року) не обговорюються на міжнародних форумах».

Водночас українські та європейські парламентарії «рішуче засуджують незаконні дії окупаційної влади, спрямовані на організацію так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованих територіях України - Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міжнародна група друзів України з деокупації Криму фактично вже започаткована. Клімкін зазначив, що, окрім неурядових організацій, необхідно до неї залучити країни «Великої сімки», Європейського Союзу, Верховного комісара ООН з прав людини, Ради Європи.