Українська армія самотужки не зможе зупинити війну на Донбасі - екс-посол США

Стівен Пайфер зауважив, що військові РФ здатні зайняти Маріуполь, якщо їх спровокують.

Ескалації конфлікту на Донбасі чекати не варто, вважає колишній посол США і фахівець з питань України та Росії у Вашингтоні Стівен Пайфер, однак і силами української армії припинити війну не вдасться.

"Українські військові і уряд розуміють, що не зможуть повернути Донбас силою. Якщо вони спробують, то російські військові увійдуть на Донбас набагато масштабніше. У такому випадку військові РФ, наприклад, зможуть зайняти Маріуполь", – зазначив експерт в інтерв'ю журналу Новое время.

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Пайфер нагадав, що російська армія сильна, добре екіпірована і перевищує за чисельністю українські війська. Однак екс-посол США припустив, що Росія не зважиться на крок, який може спричинити за собою новий пакет санкцій та підтримку України з боку Заходу.

"Активний конфлікт підриває дії українського уряду, чинить тиск на державу і ускладнює успіхи України – і економічні, і політичні", – зазначив Стівен Пайфер.