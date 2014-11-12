Бійцям Нацгвардії видадуть нові види зброї

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 12 листопада.

Повідомили УНІАН у прес-службі “Народного фронту”.

«Це, насамперед, бінарні заряди для гранатометів, які, думаю, дадуть красиву й чітку відповідь на спроби бойовиків залякати нас своєю бронетанковою міццю. І нові снайперські комплекси калібру 12,7, які також добре працюють по бронетехніці і, вважаю, знайдуть своє застосування», - сказав глава МВС.

Читайте такожАваков оприлюднив документи щодо реформи МВС«В цілому зведені загони міліції та батальйони спеціального призначення МВС трохи перегрупують свої сили у відповідності до плану Генерального штабу, забезпечують першу та другу лінії протидії, безпосередньо лінії дотику, для посилення режиму контролю й боротьби з диверсійними групами бойовиків», - підсумував Аваков.