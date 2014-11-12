Бійцям Нацгвардії видадуть нові види зброї
Підрозділи Національної гвардії України найближчими днями отримають нові види зброї.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 12 листопада.
Повідомили УНІАН у прес-службі “Народного фронту”.
«Це, насамперед, бінарні заряди для гранатометів, які, думаю, дадуть красиву й чітку відповідь на спроби бойовиків залякати нас своєю бронетанковою міццю. І нові снайперські комплекси калібру 12,7, які також добре працюють по бронетехніці і, вважаю, знайдуть своє застосування», - сказав глава МВС.
Читайте такожАваков оприлюднив документи щодо реформи МВС«В цілому зведені загони міліції та батальйони спеціального призначення МВС трохи перегрупують свої сили у відповідності до плану Генерального штабу, забезпечують першу та другу лінії протидії, безпосередньо лінії дотику, для посилення режиму контролю й боротьби з диверсійними групами бойовиків», - підсумував Аваков.