Україну чекає дефолт, якщо не провести реформи в найближчі три місяці - експерт

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1+1» висловив голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів Леонід Козаченко.

«У нас максимум 3 місяці, щоб прийняти ці рішення (про реформування - УНІАН) і почати їх активно виконувати. Якщо цього не буде, у нас, на жаль, може бути дефолт. А після цього відповідні наслідки», - сказав Козаченко.

За його словами, вже в перший місяць своєї роботи Кабмін повинен буде представити чітку програму дій. Козаченко висловив упевненість, що завдяки цьому Україна зможе залучити додаткове фінансування від європейських і американських фінансових інститутів.

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«Якщо в цій програмі будуть передбачені і боротьба з корупцією, і реформи і все інше, ми отримаємо дуже серйозну підтримку від Заходу, і це дасть можливість стабілізувати ситуацію», - сказав глава Ради підприємців.

При цьому Козаченко зазначив, що основну увагу уряд має звернути на підтримку бізнесу та створення сприятливих умов для його розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За даними ЦВК, до Верховної Ради пройшли 6 партій, лідирує партія прем'єр-міністра Арсенія Яценюка «Народний фронт» з 22,14% голосів. П'ять партій, що пройшли до парламенту, ведуть консультації про формування коаліції.