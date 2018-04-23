Клімкін розповів про "справжнє українське свято" у Торонто на зустрічі "Великої сімки"

Павло Клімкін подякував главі Міністерства закордонних справ Канади за щиру розмову та дружню атмосферу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) у Торонто (Канада) обговорив питання Криму, Донбасу та звільнення заручників.

Про це Клімкін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Глибоко вдячний Христі Фріланд за щиру розмову та дружню атмосферу під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн «Великої сімки». Було відчуття, що Україна є частиною цієї спільноти, і ті виклики, які стоять перед нами сьогодні, є викликами нашим спільним цінностям», - зазначив він.

«Говорили про все: від окупованих Криму і Донбасу до українських заручників, яких незаконно утримує РФ», - зауважив Клімкін.

Міністр додав, що Фріланд влаштувала «справжнє українське свято у своїй світлиці». «Особливо зворушило, що її діти приготували все самі, приємно, що колегам і друзям з G7 наші українські страви припали до смаку», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, з 22 по 24 квітня в Торонто (Канада) проходить зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки». Під час зустрічі міністри виступили за продовження санкційної політики щодо Росії.

Україну вперше з 1994 року запрошено до участі в окремій сесії засідання глав МЗС G7 для обговорення питань, які стосуються безпеки та підтримки реформ.