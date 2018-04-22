Клімкін розкаже міністрам закордонних справ G7 про українських політв’язнів в РФ

Міністр закордонних справ України вже зустрівся у Торонто з виконуючим обов’язки держсекретаря США Джоном Саліваном.

Сьогодні в Торонто (Канада) в рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн «Великої сімки» (G7) відбудеться спеціальне засідання щодо незаконно утримуваних Росією українців.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

«Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію», - підкреслив міністр.

За інформацією МЗС, Клімкін в Торонто вже зустрівся з виконуючим обов’язки державного секретаря США Джоном Саліваном. Сторони обговорили питання протидії російській агресії, миротворчі ініціативи і подальшу підтримку України.

Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн “Великої сімки” говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 квітня 2018 р.

9 квітня повідомлялось, що Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ G7. Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що вперше в історії Україна буде присутня на повноцінному, плановому заході країн Великої сімки.