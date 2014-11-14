Росіяни зняли на відео один день з життя батальйону "Дніпро-1"

На початку ролика показують бліндаж, що дістався батальйону "у спадок від сепаратистів", потім - бійців, зайнятих приготуванням їжі, потім - водія машини, що прямує зі своєю дружиною і новонародженою донькою у бік Донецька, повідомляє ТСН.

Військові на кордоні попереджають, що їх там "можуть розстріляти". Нагадаємо, в лавах батальйону "Дніпро 1" воюють бійці з кількома освітами, а деякі знають навіть японську.