Росіяни зняли на відео один день з життя батальйону "Дніпро-1"
02:27, 14 листопада 2014Політика
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Документальний проект "Реальність" на початку листопада побував у таборі батальйону "Дніпро-1", який знаходиться на кордоні з Донбасом.
Росіяни зняли на відео один день з життя батальйону "Дніпро-1" / facebook.com/Ирина Кучер
На початку ролика показують бліндаж, що дістався батальйону "у спадок від сепаратистів", потім - бійців, зайнятих приготуванням їжі, потім - водія машини, що прямує зі своєю дружиною і новонародженою донькою у бік Донецька, повідомляє ТСН.
Військові на кордоні попереджають, що їх там "можуть розстріляти". Нагадаємо, в лавах батальйону "Дніпро 1" воюють бійці з кількома освітами, а деякі знають навіть японську.
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