Яценюк дорікає Литвину, що той хоче бути чистим, коли вже всі по вуха...

15:36, 05 березня 2008
Політика
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Спікер коментує критику на свою адресу

Відповідаючи на запитання журналістів щодо критики Володимира ЛИТВИНАз приводу того, що А.ЯЦЕНЮК не виходить в сесійну залу, голова ВР зазначив, що, можливо, хтось помітив, але «парламент заблокований і в Україні парламентська криза». «А говорити можна все. Коли всі по вуха в певних речах, хтось обов’язково хоче бути самим чистим», - додав А.ЯЦЕНЮК.

 

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