Яценюк дорікає Литвину, що той хоче бути чистим, коли вже всі по вуха...

Відповідаючи на запитання журналістів щодо критики Володимира ЛИТВИНАз приводу того, що А.ЯЦЕНЮК не виходить в сесійну залу, голова ВР зазначив, що, можливо, хтось помітив, але «парламент заблокований і в Україні парламентська криза». «А говорити можна все. Коли всі по вуха в певних речах, хтось обов’язково хоче бути самим чистим», - додав А.ЯЦЕНЮК.