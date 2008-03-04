Литвин звинуватив Яценюка, коаліцію, ПР, і хоче повісити амбарний замок

Лідер боку свого імені Володимир Литвин називає спікера Арсенія Яценюка винуватцем в тій ситуації, що склалася в Верховній Раді.

Про це Литвин заявив у вівторок ввечері в ефірі 5 каналу.

"Ключова відповідальність за те, що сталося, належить спікеру. Він має заходити до верховної ради і розпочинати засідання", - наголосив Литвин.

"Ну підписували в грудні, що не будуть блокувати - все одно блокують. Тому голові ВР треба зайти в сесійну залу і відповідно до регламенту ставити на розгляд питання. не прийнято рішення – це також рішення. Прийнято – це також рішення верховної ради", - зазначив він.

"Покричать, похвилюються народні депутати, заспокояться і підуть далі працювати, бо інші події – проблема в газовій сфері, в нафтовій – вони накриють цю тематику", - наголосив Литвин.

Він також підкреслив, що "Партія регіонів повинна усвідомити, що вона не є владою, і навчитися працювати в опозиції, а помаранчева коаліція повинна усвідомити, що вона вже не опозиція, а влада і за все відповідає".

"Бо те, що відбувається в стінах парламенту - це не просто неробство, а це межує із злочином перед українським народом", - зазначив він.

Литвин також зазначив, що в середу його фракція вимагатиме, щоб парламент розпочав свою роботу.

"Треба припинити скарги... ну не працює Верховна Рада, то давайте або, щоб вона працювала, або треба взагалі повісити великий такий амбарний замок на цю Верховну Раду, і хай тоді країна живе собі далі", - зазначив він.

Українська правда