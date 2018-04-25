Корупція в оборонці: НАБУ взялося за перевірку "схеми" Пашинського після журналістського розслідування

Директор НАБУ зазначив, що Бюро фіксувало можливу корупцію у цьому питанні ще до виходу в ЗМІ журналістського розслідування на цю тему.

Національне антикорупційне бюро України розслідує факти можливих корупційних схем при закупівлі оборонної техніки, про які писав один з українських журналів, та у яких фігурують перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і голова комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у відповідь на запитання журналістів, чи відкрите кримінальне провадження за результатами опублікованого в ЗМІ розслідування.

"Це провадження відкрито. І проводиться розслідування. Але ми цю ситуацію бачили ще до статті і фактично співпав вихід цієї статті і реєстрація цього провадження", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2018 року голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський ініціював введення кримінальної відповідальності ЗМІ "за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних".

Про це Пашинський сказав під час засідання комітету, де розглядалося питання щодо публікації у виданні "Новое время".

"Ми інформацію даємо суспільству. Проходить якийсь час і починаються якісь дестабілізаційні речі. У мене немає ніякого сумніву, ми всі знаємо, що українські журналісти – це непідкупні люди, які ніколи за гроші не розміщують ніяких фейків", - сказав він.

Водночас Пашинський додав, що у нього складається враження, і це "питання більше до СБУ", що журналісти "дуже довірливі і не дуже фахові".

"І що знаходяться якісь ФСБшні чи інші аферисти, які використовують наших журналістів, наші ЗМІ у підриві обороноздатності, свідомому підриві обороноздатності держави", - сказав депутат.