Онищенко анонсував компромат на директора НАБУ Ситника

Онищенко анонсував матеріал, в якому збирається розповісти, як Ситник "фабрикує і вмовляє фальсифікувати".

Український олігарх і нардеп-втікач Олександр Онищенко анонсував компромат на директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

Про це Онищенко написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, компромат на Ситника він опублікує вже наступного тижня.

Читайте також"Історія Онищенка": повний переклад розгромної статті Die Welt про корупцію Порошенка"До речі, готую один матеріал стосовно Ситника і як він веде кримінальні справи. Як фабрикує і вмовляє фальсифікувати. Опублікую на наступному тижні", - написав Онищенко.

Нардеп також заявив, що ніякої розмови з представниками НАБУ з приводу так званих "плівок Онищенко" він не вів.

"Ситник повідомляє журналістам, що поговорив зі мною про плівки, «провів опитування», і нічого нового я йому там не розповів. Пане Ситник, ви кому дзвонили?", - написав олігарх.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив на брифінгу, що в бюро очікують, "що пан Онищенко більш конкретно розповість хоча б по одному якомусь кейсу: "я дав депутату такому-то стільки-то за такий закон", щоб це можна було перевірити".

За його словами, зараз детективи НАБУ переписуються з Онищенком і намагаються отримати цю інформацію, однак поки що безрезультатно.