Ситник скептично сприймає "плівки Онищенка": гучні заяви та ніякої конкретики

Ситник зазначив, що для того, щоб встановити справжність плівок, якщо вони є, треба їх дослідити.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наразі не бачить жодних конкретних фактів порушення закону у скандальних аудиозаписах нардепа Олександра Онищенка, на яких він нібито спілкується з президентом Петром Порошенком.

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Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив на брифінгу. "Ми очікуємо, що пан Онищенко більш конкретно розкаже хоча б по одному якомусь кейсу: що "я дав депутату такому-то стільки-то за такий-то закон", щоб це можна було перевірити", - каже очільник бюро, передає Українська правда.

За його словами, зараз детективи НАБУ переписуються з Онищенком і намагаються отримати цю інформацію, проте наразі безрезультатно.

Ситник розповів, що Онищенко вже давно робить подібні "гучні заяви", і навіть справа за ними відкрита і розслідується досі, але ані конкретики, ані плівок з записами розмов депутат не надає.

"Там були заяви про підкуп депутатів, лобіювання законів і дуже багато іншого, але ці заяви носили загальний характер, без конкретних прізвищ, місць передачі коштів, без посилання на апаратуру", - каже директор НАБУ.

За його словами, Онищенка допитали, але він нічого більш детально не повідомив.

"Були пропозиції передати нам ці записи – немає нічого", - заявляє Ситник.

Він зазначив, що і тепер нардеп не надає записи слідству. "Для того, щоб встановити справжність плівок, якщо вони є, треба щоб ці плівки потрапили на дослідження у процесуальний спосіб від самого Онищенка. Поки згоди у будь-який законний спосіб ми не бачили", - каже очільник НАБУ.

Він вважає, що тактика Онищенка – зробити гучні заяви і нічим їх не підтвердити. "Коли доходить до конкретики - починається гра з його боку. Не знаю, чи розуміє він, але ж він там теж фігурує. І не факт, якщо приїде Онищенко, що плівки чи пристрій, яким вівся запис, приїдуть разом із ним", - резюмував Ситник.

Як повідомляв УНІАН, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка. Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу. Діалог іде російською мовою. В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".