Кадрові пропозиції Яценюка приведуть до зриву переговорів по коаліції - експерт

15:48, 14 листопада 2014
Політика
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Кадрові пропозиції прем`єр-міністра Арсенія Яценюка можуть заблокувати переговорний процес.

УНІАН

Про це повідомляє політолог Тарас Березовець, передає Еспресо.TV.

"Я переконаний, що кадрові пропозиції призведуть до зриву переговорного процесу і відтягнуть створення нової коаліції", - вважає Березовець.

При цьому він зазначив, що є намагання Яценюка переманити на свій бік представників від "Батьківщини", Самопомочі" і "Радикальної партії Олега Ляшка".

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" Вірогідність призначення цих людей на посади дуже низька, можливо якась частина з них буде призначена", - сказав політолог.

Він також висловив припущення, що кадровий список не узгоджений з "Блоком Петра Порошенка".

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