Кадрові пропозиції Яценюка приведуть до зриву переговорів по коаліції - експерт
15:48, 14 листопада 2014Політика
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Кадрові пропозиції прем`єр-міністра Арсенія Яценюка можуть заблокувати переговорний процес.
Пропозиція Яценюка відтягне створення нової коаліції / УНІАН
Про це повідомляє політолог Тарас Березовець, передає Еспресо.TV.
"Я переконаний, що кадрові пропозиції призведуть до зриву переговорного процесу і відтягнуть створення нової коаліції", - вважає Березовець.
При цьому він зазначив, що є намагання Яценюка переманити на свій бік представників від "Батьківщини", Самопомочі" і "Радикальної партії Олега Ляшка".
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" Вірогідність призначення цих людей на посади дуже низька, можливо якась частина з них буде призначена", - сказав політолог.
Він також висловив припущення, що кадровий список не узгоджений з "Блоком Петра Порошенка".
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