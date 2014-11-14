ЦВК зареєструвала перших 7 депутатів нової Ради

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, сьогодні на засіданні під головуванням Михайла Охендовського, комісія зареєструвала трьох депутатів від партії "Блок Петра Порошенка", а саме: Віктора Пинзеника – № 17 у списку, Геннадія Ткачука – № 42, Сергія Тригубенка – № 46, і чотирьох від партії "Народний фронт", а саме: Дениса Дзензерського – № 24, Сергія Фаєрмарка – № 29, Віталія Корчика – № 67, Геннадія Кривошею – № 69.

Також ЦВК розглянула повторно подану скаргу кандидата у народні депутати в окрузі № 59 Олександра Домбровського, суб’єктом оскарження в якій було визначено окружну виборчу комісію. У скарзі суб’єкт звернення просив, зокрема визнати неможливість достовірного встановлення підсумків голосування та результатів позачергових виборів народних депутатів в окрузі № 59 у зв’язку з численними, на його думку, порушеннями виборчого закону, а також необхідність проведення повторних виборів у цьому окрузі.

Читайте такожУ новій Раді буде найбільша кількість жінок-депутатів за всі роки незалежності - дослідженняВивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія залишила її без розгляду по суті, оскільки не є належним суб’єктом розгляду цієї скарги.