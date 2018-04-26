Віце-президент ПАРЄ пояснив значення резолюції про визнання РФ окупантом частини Донбасу

Документ використовуватиметься під час введення нових і продовження попередніх санкцій проти РФ.

Ухвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюція, якою визнано окупацію Російською Федерацією частини Донбасу, буде основою для міжнародних позовів та санкцій проти агресора.

Про це заявив народний депутат України з фракції «Народний фронт», віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський, повідомили у прес-службі політсили.

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Логвинський зауважив, що ухвалена резолюція ПАРЄ встановлює відповідальність РФ за порушення норм міжнародного і національного права і визнає, що український Донбас окупувала саме РФ. «Саме Росія відповідальна за збройне захоплення нашої території, саме Росія відповідальна за життя наших громадян на цій території, за порушення прав людини на території, яку вона фактично контролює власними маріонетками», - зазначив він.

За словами депутата, цей документ буде основою для міжнародних позовів та для використання під час введення нових і продовження попередніх санкцій.

Логвинський також нагадав, що в Україні 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб, які втратили своє майно, і саме Росія має відшкодувати усі збитки. «Саме цей пункт (в резолюції ПАРЄ - Ред.) і каже: відповідальність Російської Федерації, вона повинна була забезпечити права людини, вона не дала можливості зробити це Україні, тому вона повинна бути покарана і нести юридичну відповідальність за ці дії», - підкреслив віце-президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою визнала окупацію Російською Федерацією непідконтрольних Україні територій Донбасу.