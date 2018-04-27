Відновлений на посаді голови ДержНС Бочковський сьогодні вийде на роботу

Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

Сергій Бочковський, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, завтра планує вийти на роботу.

Про це сказав його адвокат Ігор Федоренко, якого цитує прес-служба компанії «AVER LEX», передає "Радіо Свобода".

«Нашого клієнта поновлено на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015. Завтра о 9:00 він має намір приступити до виконання своїх обов’язків», - сказав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад. Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді, досі перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.