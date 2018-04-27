В Обухові міськрада «під тиском громади» ухвалила рішення про прапор ОУН на своїй будівлі – активіст

Під час голосування у сесійній залі разом з депутатами знаходились невідомі у камуфляжі.

Обухівська міська рада під тиском активістів ухвалила рішення про підняття червоно-чорного прапора ОУН у визначні дати національно - визвольної боротьби українського народу.

Про це у Facebook повідомив активіст Олександр Лінський.

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«Сьогодні Обухівська міська рада ухвалила рішення про підняття червоно - чорного прапора у визначні дати національно - визвольної боротьби українського народу. Рішення було прийнято з другої спроби лише під тиском громади», - написав він.

Свою публікацію Лінський супроводив фотографіями. На світлинах можна бачити, як у сесійній залі разом з депутатами знаходяться невідомі у камуфляжі.

У коментарях до посту активіст Олександр Крамар зазначив, що на попередній сесії ухвалити рішення не вдалося – один депутат проголосував «проти», сім – утрималися. На сесії, що відбулась сьогодні, «утрималося» чотири депутати.

Напередодні, 26 квітня, депутати Вінницької обласної ради не підтримали пропозицію про підняття прапора ОУН у дні, пов’язані із визначними подіями національно-визвольної боротьби на адміністративних будівлях.