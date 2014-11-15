Україні потрібна реальна підтримка стратегічних партнерів – Махніцький

На цьому наголосив радник президента України Петра Порошенка Олег Махніцький під час спілкування з журналістами у Національному прес-клубі у Вашингтоні, повідомили УНІАН у прес-службі радника.

”Ми не просимо США воювати за нас, однак нам потрібен досвід ведення сучасних воєн”, сказав Махніцький, відповідаючи на запитання американських журналістів, що стосувалися візиту в Україну віце-президента США Джо Байдена.

Радник українського президента наголосив, що на сьогодні «самих слів підтримки від стратегічних партнерів України вже недостатньо».

Читайте такожПорошенко і Байден скоординували позиції перед самітом G20

За його словами, під час офіційного візиту Байдена в Україну сторони обговорять посилення міжнародних санкцій внаслідок концентрації російських військ на кордоні України і порушення його.

При цьому радник президента не підтвердив, але і не виключив перспективу залучення американських інструкторів для практичного навчання українських військових.