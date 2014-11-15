Порошенко призначив заступників Гелетея

18:51, 15 листопада 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко призначив заступників начальника Управління держохорони.

Гелетею призначили заступників / УНІАН

Відповідні укази 15 листопада опубліковано на сайті глави держави.

Першим заступником глави УДО призначено Володимира Дахновського, заступником - Олександра Іванчука.

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Як повідомолялося, у жовтні президент задовольнив рапорт про відставку міністра оборони Валерія Гелетея. Пізніше Гелетея було призначено начальником УДО.

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