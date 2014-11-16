Ромпей: ЄС може посилити санкції щодо Росії

Про це перед початком саміту G20 в австралійському Брісбені заявив президент Європейської Ради Герман ван Ромпей. Європейці будуть і надалі застосовувати всі дипломатичні засоби, включаючи нові санкції, щоб домогтися розв'язання конфлікту, наводить його слова агенція Reuters, передає DW.DE.

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Герман Ван Ромпей також пояснив, що ухвалення питання про санкції буде залежати від нової оцінки розвитку ситуації на Сході України. Вона буде вироблена на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, що відбудеться в понеділок, 17 листопада. Президент Європейської Ради звинуватив Росію у тому, що вона так і не виконує свої обіцянки та зобов’язання щодо стабілізації ситуації в Україні. Він наголосив, що РФ повинна вивести з України свої війська, а також переконати бойовиків на Донбасі дотримуватися зобов’язань щодо припинення вогню. "У Росії досі є шанс виконати свої зобов’язання, що могло б призвести до скасування санкцій, - пояснив Герма Ван Ромпей, - Але якщо Москва цього не зробить, ми налаштовані обміркувати додаткові санкції".