Ромпей: українська криза залишається найбільшою загрозою європейській безпеці

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив сьогодні, виступаючи на міжнародній конференції в Римі.

Читайте такожПутін не бажає створення ще одного Придністров’я – Ромпей

"Українська криза була і залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки з часів "холодної війни". Вторгнення Росії у Крим у березні стало пунктом неповернення. Коли ви маніпулюєте кордонами - ви маніпулюєте миром", - заявив Герман Ван Ромпей.

Президент Європейської Ради нагадав, що у зв'язку з цими подіями на початку березня зібрав позачерговий саміт Європейської Ради. Герман Ван Ромпей наголосив, що це був другий подібний саміт на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС після саміту, що відбувся 3 роки тому і стосувався ситуації в Лівії.

"На цій зустрічі Європейська Рада визначила позицію ЄС. Щодо України - політична підтримка Угодою про асоціацію та підтримка реформ. Щодо Росії - санкції трьох рівнів, щоб змінити її політику. З того часу ми дотримуємося цього підходу", - сказав він.

Герман Ван Ромпей констатував, що Європейська Рада не часто має справу із зовнішньополітичними питаннями, адже ними переважно займаються міністри закордонних справ країн-членів ЄС. "Але коли справа стає дійсно політичною, коли постає питання стабільності на континенті, енергетичної залежності чи питання, як завдати болю Росії, хоча це потенційно вплине на наші економіки, тоді всі лідери держав хочуть особисто долучатися до цього. І без сумнівів, (Європейська Рада) під керівництвом мого наступника Дональда Туска залучення лідерів (країн ЄС) до українського питання продовжуватиметься стільки часу, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Крім того, президент Європейської Ради назвав "позитивним кроком" нещодавні домовленості між Україною, ЄС та РФ у газовому питанні і "дуже негативним" визнання Росією псевдовиборів на підконтрольних терористам територіях Донбасу.